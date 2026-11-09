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Сачко втратив 72 позиції, Кравченко встановив особистий рекорд в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 9 листопада 2026, 12:06
Сачко втратив 72 позиції, Кравченко встановив особистий рекорд в оновленому рейтингу АТР
Георгій Кравченко
btu.org.ua

В оновленому 9 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився одразу на 72 позиції й посідає 247 місце. Натомість Георгій Кравченко піднявся на 36 сходинок, оновив особистий рекорд і йде 274-м.

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У топ-10 після Мастерсу в Парижі відбулася тільки одна зміна. Американець Тейлор Фрітц повернувся на десятий рядок, витіснивши з десятки іспанця Рафаеля Ходара. Фрітцу не вистачило однієї перемоги у столиці Франції, щоб потрапити у найкращу вісімку та пробитися на Підсумковий турнір.

Що стосується інших українців, то Ерік Ваншельбойм залишився 398-м.

Від 8 до 15 позицій відіграли Олексій Крутих (432), Микита Маштаков (437) та Владислав Орлов (513).

Вадим Урсу, навпаки, втратив 29 місць (443) і пропустив повз себе Крутих та Маштакова.

Рейтинг ATP

  1. (1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 550 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 9 450;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 100;
  4. (4). Бен Шелтон (США) – 5 170;
  5. (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 820;
  6. (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680;
  7. (7). Артур Фіс (Франція) – 3 625;
  8. (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 390;
  9. (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 370;
  10. (12). Тейлор Фрітц (Іспанія) – 3 285;

...

247 (175). Віталій Сачко (Україна) – 225;
274 (310). Георгій Кравченко (Україна) – 201;
398 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;
431 (441). Олексій Крутих (Україна) – 109;
437 (452). Микита Маштаков (Україна) – 107;
443 (414). Вадим Урсу (Україна) 106;
513 (521). Владислав Орлов (Україна) 85.

Нагадаємо, що визначилися всі учасники чоловічого Підсумкового турніру.

Георгій Кравченко Віталій Сачко Рейтинг ATP

Георгій Кравченко

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