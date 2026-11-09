Сачко втратив 72 позиції, Кравченко встановив особистий рекорд в оновленому рейтингу АТР

В оновленому 9 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився одразу на 72 позиції й посідає 247 місце. Натомість Георгій Кравченко піднявся на 36 сходинок, оновив особистий рекорд і йде 274-м.

У топ-10 після Мастерсу в Парижі відбулася тільки одна зміна. Американець Тейлор Фрітц повернувся на десятий рядок, витіснивши з десятки іспанця Рафаеля Ходара. Фрітцу не вистачило однієї перемоги у столиці Франції, щоб потрапити у найкращу вісімку та пробитися на Підсумковий турнір.

Що стосується інших українців, то Ерік Ваншельбойм залишився 398-м.

Від 8 до 15 позицій відіграли Олексій Крутих (432), Микита Маштаков (437) та Владислав Орлов (513).

Вадим Урсу, навпаки, втратив 29 місць (443) і пропустив повз себе Крутих та Маштакова.

Рейтинг ATP

(1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 550 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 9 450; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 100; (4). Бен Шелтон (США) – 5 170; (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 820; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680; (7). Артур Фіс (Франція) – 3 625; (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 390; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 370; (12). Тейлор Фрітц (Іспанія) – 3 285;

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247 (175). Віталій Сачко (Україна) – 225;

274 (310). Георгій Кравченко (Україна) – 201;

398 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;

431 (441). Олексій Крутих (Україна) – 109;

437 (452). Микита Маштаков (Україна) – 107;

443 (414). Вадим Урсу (Україна) – 106;

513 (521). Владислав Орлов (Україна) – 85.

Нагадаємо, що визначилися всі учасники чоловічого Підсумкового турніру.