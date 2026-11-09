Сачко втратив 72 позиції, Кравченко встановив особистий рекорд в оновленому рейтингу АТР
В оновленому 9 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився одразу на 72 позиції й посідає 247 місце. Натомість Георгій Кравченко піднявся на 36 сходинок, оновив особистий рекорд і йде 274-м.
У топ-10 після Мастерсу в Парижі відбулася тільки одна зміна. Американець Тейлор Фрітц повернувся на десятий рядок, витіснивши з десятки іспанця Рафаеля Ходара. Фрітцу не вистачило однієї перемоги у столиці Франції, щоб потрапити у найкращу вісімку та пробитися на Підсумковий турнір.
Що стосується інших українців, то Ерік Ваншельбойм залишився 398-м.
Від 8 до 15 позицій відіграли Олексій Крутих (432), Микита Маштаков (437) та Владислав Орлов (513).
Вадим Урсу, навпаки, втратив 29 місць (443) і пропустив повз себе Крутих та Маштакова.
Рейтинг ATP
- (1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 550 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 9 450;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 100;
- (4). Бен Шелтон (США) – 5 170;
- (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 820;
- (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680;
- (7). Артур Фіс (Франція) – 3 625;
- (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 390;
- (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 370;
- (12). Тейлор Фрітц (Іспанія) – 3 285;
...
247 (175). Віталій Сачко (Україна) – 225;
274 (310). Георгій Кравченко (Україна) – 201;
398 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;
431 (441). Олексій Крутих (Україна) – 109;
437 (452). Микита Маштаков (Україна) – 107;
443 (414). Вадим Урсу (Україна) – 106;
513 (521). Владислав Орлов (Україна) – 85.
Нагадаємо, що визначилися всі учасники чоловічого Підсумкового турніру.