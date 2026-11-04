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Сачко програв сьомому сіяному на старті челенджеру в Братиславі

Станіслав Матусевич — 4 листопада 2026, 13:47
Сачко програв сьомому сіяному на старті челенджеру в Братиславі
Віталій Сачко
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Перша ракетка України Віталій Сачко (175) невдало стартував на челенджері у словацькій Братиславі. У першому колі він поступився сьомому сіяному фіну Отто Віртанену (116).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 5:7.

За поєдинок Сачко 4 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Slovak Open – ATP Challenger Tour 100
Братислава, Словаччина, хард
Призовий фонд: €160,680
Перше коло, 4 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Отто Віртанен (Фінляндія) 3:6, 5:7

Тенісисти зустрічалися вчетверте, кожен має по дві перемоги. Зокрема, два тижні тому українець був сильнішим у кваліфікації турніру АТР в Ліоні.

Нагадаємо, напередодні друга ракетка України Георгій Кравченко (310) програв у першому колі челенджеру в італійському Таранто.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

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