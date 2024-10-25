Сачко вийшов у півфінал турніру в Словаччині, Кравченко вибув у чвертьфіналі
Віталій Сачко
Український тенісист Віталій Сачко (407) здолав швейцарця Ремі Бертола (285) у чвертьфіналі турніру ITF M25 у Трнаві (Словаччина).
Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 7:6(6). Також у чвертьфіналі змагався інший представник України Георгій Кравченко (752).
Він у своєму матчі програв словаку Мілошу Каролю (536) з результатом 7:6(4), 4:6, 6:7(5). Саме з цим словаком у півфіналі зустрінеться Сачко.
ITF M25
Трнава, Словаччина
Призовий фонд – $25,000
Чвертьфінал, 25 жовтня
Віталій Сачко (Україна) – Ремі Бертола (Швейцарія) 6:1, 7:6(6)
Мілош Кароль (Словаччина) – Георгій Кравченко (Україна) 6:7(4), 6:4, 7:6(5).
Нагадаємо, напередодні Сачко у парі з Олексієм Крутих стали переможцями Челенджера в Італії.