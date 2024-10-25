Сачко вийшов у півфінал турніру в Словаччині, Кравченко вибув у чвертьфіналі

Український тенісист Віталій Сачко (407) здолав швейцарця Ремі Бертола (285) у чвертьфіналі турніру ITF M25 у Трнаві (Словаччина).

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 7:6(6). Також у чвертьфіналі змагався інший представник України Георгій Кравченко (752).

Він у своєму матчі програв словаку Мілошу Каролю (536) з результатом 7:6(4), 4:6, 6:7(5). Саме з цим словаком у півфіналі зустрінеться Сачко.

ITF M25

Трнава, Словаччина

Призовий фонд – $25,000

Чвертьфінал, 25 жовтня

Віталій Сачко (Україна) – Ремі Бертола (Швейцарія) 6:1, 7:6(6)

Мілош Кароль (Словаччина) – Георгій Кравченко (Україна) 6:7(4), 6:4, 7:6(5).

Нагадаємо, напередодні Сачко у парі з Олексієм Крутих стали переможцями Челенджера в Італії.