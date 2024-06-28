Молчанов поступився у півфіналі турніру в Італії в парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов та француз Тео Аррібаж поступилися чехам Петру Ноузу та Патріку Ріклу у півфіналі Челленджера в італійському Мілані.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:6(4). Пара українця двічі подала навиліт (в той час, як суперники 11 разів), допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour Мілан, Італія, ґрунт Півфінал, 28 червня

Петр Ноуза/Патрік Рікл (Чехія) — Денис Молчанов (Україна)/Тео Аррібаж (Франція) 7:5, 6:6(4)

Нагадаємо, нещодавно визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі серії Grand Slam Вімблдоні.