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Молчанов поступився у півфіналі турніру в Італії в парному розряді

Микола Дендак — 28 червня, 16:30
Молчанов поступився у півфіналі турніру в Італії в парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов та француз Тео Аррібаж поступилися чехам Петру Ноузу та Патріку Ріклу у півфіналі Челленджера в італійському Мілані.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:6(4). Пара українця двічі подала навиліт (в той час, як суперники 11 разів), допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour
Мілан, Італія, ґрунт
Півфінал, 28 червня

Петр Ноуза/Патрік Рікл (Чехія) — Денис Молчанов (Україна)/Тео Аррібаж (Франція) 7:5, 6:6(4)

Нагадаємо, нещодавно визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі серії Grand Slam Вімблдоні.

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