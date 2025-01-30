Матч Кубку Девіса Туніс – Україна буде без трансляції

Матч плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними Тунісу та України відбудеться без трансляції.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Наразі відомо, що сторона, що приймає, не забезпечила можливість проведення трансляції.

Матч відбудеться у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah. Раніше українська команда ще не грала із цією збірною.

31 січня ігри стартують о 12:00, 1 лютого – о 11:00 годині за київським часом. В першому матчі на корт вийде Віталій Сачко. Другим запуском зіграє Олександр Овчаренко.

Нагадаємо, збірна України програла Ізраїлю з рахунком 1:3 у вересні минулого року.