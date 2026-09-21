Визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса

Визначилася вісімка чоловічих тенісних збірних, які з 24 по 29 листопада в італійській Болоньї поборються за Кубок Девіса.

До господарів змагань, чинних триразових чемпіонів турніру, приєднаються команди Південної Кореї, Австрії, Чехії, Канади, Великої Британії, Німеччини та Іспанії.

Південнокорейці вперше у своїй історії пробилися до фінального раунду Кубку Девіса. Варто відзначити, що їм пощастило з жеребкуванням, адже в суперники їм дісталася збірна Індії. Південна Корея впевнено перемогла з рахунком 3:1.

Найбільшою несподіванкою стала поразка французів від канадців. За "Кленове листя" сенсаційною перемогою над Кантеном Алісом відзначився Ліам Драксль із третьої сотні рейтингу. Канада в підсумку була сильнішою – 3:1.

Фіналіст нещодавнього US Open американець Бен Шелтон провалив виступ за національну команду, поступившись чехам Їржі Легечці та Якубу Меншику в одиночних зустрічах. Збірна Чехії виграла – 3:2, і вчетверте поспіль виступить у фінальній вісімці Кубку Девіса.

Учасники фінального раунду Кубку Девіса

Італія

Південна Корея

Австрія

Чехія

Канада

Велика Британія

Німеччина

Іспанія

Нагадаємо, що збірна України після перемоги над командою Кіпру вийшла у плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса.