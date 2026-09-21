Терещук мітить у легенди: підсумки виступу збірної України в Кубку Девіса
Підсумовуємо перемогу над Кіпром (3:1), яка підкинула чоловічу збірну України з третього дивізіону Кубка Девіса до плей-оф поверхом вище.
Минулого вікенду, 19-20 вересня, національна збірна України, проливши немало поту – у прямому й переносному значенні, – здолала на виїзді Кіпр – 3:1. Ця перемога повернула нашу команду до боротьби за підвищення в класі. Для цього потрібна ще одна перемога, але вже над суперником, який, найімовірніше, матиме у складі гравців із топ-300.
Останні дві спроби підопічних Ореста Терещука виявилися невдалими – поразки від Тунісу (2:3) та цьогорічна від Люксембургу (1:3).
Третя спроба повернутися до Світової групи I, другого за силою дивізіону Кубка Девіса, відбудеться в лютому наступного року.
Головне питання останніх років – чи буде у складі наш лідер Віталій Сачко?
У вересні залучити нашого єдиного представника світового топ-200 і "зони Grand Slam" Сачка не вдалося. І якщо Кіпр, де його найкращий гравець бовтається у сьомій сотні рейтингу, можна пройти навіть із дебютантом Георгієм Кравченком (311-та ракетка світу) у ролі туза збірної, то на наступному етапі цього, вочевидь, не вистачить.
Саме Кравченко став героєм цього протистояння. Він відкрив дуель перемогою над Фотосом Фотіадесом (1996) – 6:4, 6:1. А наступного дня поставив крапку, а точніше – знак оклику, обігравши лідера суперника Меліоса Ефстатіу (653) – 6:0, 6:1.
Ще один бал в актив збірної приніс Олексій Крутих (443), який у перший день у надважкому матчі дотиснув того самого Ефстатіу – 6:2, 1:6, 6:4.
Перевдягатися Кравченка на другий змагальний день змусила поразка наших парників. Владислав Орлов та Олександр Овчаренко, які втретє поспіль грають за збірну разом, удруге програли. 3:6, 4:6 – не надто обнадійливе майбутнє на лютий 2027-го.
Факти та цифри після дуелі з Кіпром
- Україна провела 76-ту зустріч у Кубку Девіса, вигравши 44-й матч (32 поразки).
- В очних протистояннях із Кіпром Україна повела в рахунку – 2:0. Вперше команди зустрічалися у квітні 2012 року, і тоді українці перемогли більш упевнено – 5:0.
- Це дев'ята перемога Ореста Терещука на чолі збірної. Ба більше – він навіть вийшов на позитивний баланс, перекривши вісім поразок.
- Легендарний коуч продовжує зміцнюватися в реєстрі найдосвідченіших капітанів в історії збірної – 17 матчів. І за кількістю перемог уже зрівнявся з Михайлом Філімою, який, правда, мав 13 поєдинків у ролі капітана чоловічої збірної.
- А як Терещук на досвіді вгадав із Кравченком? Георгій став 37-м дебютантом збірної й уже приніс два бали команді. Таке до нього вдавалося лише 21 гравцю.
- Олексій Крутих – найбільш досвідчений у нинішньому складі (12 матчів) і найуспішніший (7 перемог). Цікаво, що Крутих має такий самий баланс перемог і поразок у складі збірної (7/5), як і Олександр Долгополов.
- Після другої поразки поспіль віддалилися від позитивного балансу Владислав Орлов (4 перемоги при 6 поразках) та Олександр Овчаренко (3/5).