Терещук мітить у легенди: підсумки виступу збірної України в Кубку Девіса

Підсумовуємо перемогу над Кіпром (3:1), яка підкинула чоловічу збірну України з третього дивізіону Кубка Девіса до плей-оф поверхом вище.

Минулого вікенду, 19-20 вересня, національна збірна України, проливши немало поту – у прямому й переносному значенні, – здолала на виїзді Кіпр – 3:1. Ця перемога повернула нашу команду до боротьби за підвищення в класі. Для цього потрібна ще одна перемога, але вже над суперником, який, найімовірніше, матиме у складі гравців із топ-300.

Останні дві спроби підопічних Ореста Терещука виявилися невдалими – поразки від Тунісу (2:3) та цьогорічна від Люксембургу (1:3).

Третя спроба повернутися до Світової групи I, другого за силою дивізіону Кубка Девіса, відбудеться в лютому наступного року.

Головне питання останніх років – чи буде у складі наш лідер Віталій Сачко?

У вересні залучити нашого єдиного представника світового топ-200 і "зони Grand Slam" Сачка не вдалося. І якщо Кіпр, де його найкращий гравець бовтається у сьомій сотні рейтингу, можна пройти навіть із дебютантом Георгієм Кравченком (311-та ракетка світу) у ролі туза збірної, то на наступному етапі цього, вочевидь, не вистачить.

Саме Кравченко став героєм цього протистояння. Він відкрив дуель перемогою над Фотосом Фотіадесом (1996) – 6:4, 6:1. А наступного дня поставив крапку, а точніше – знак оклику, обігравши лідера суперника Меліоса Ефстатіу (653) – 6:0, 6:1.

Георгій Кравченко ФТУ

Ще один бал в актив збірної приніс Олексій Крутих (443), який у перший день у надважкому матчі дотиснув того самого Ефстатіу – 6:2, 1:6, 6:4.

Перевдягатися Кравченка на другий змагальний день змусила поразка наших парників. Владислав Орлов та Олександр Овчаренко, які втретє поспіль грають за збірну разом, удруге програли. 3:6, 4:6 – не надто обнадійливе майбутнє на лютий 2027-го.

Факти та цифри після дуелі з Кіпром