Визначилися чвертьфінальні пари Фіналу восьми Кубку Девіса
ФТУ
Стали відомі чвертьфінальні пари чоловічих тенісних збірних у Фіналі восьми Кубку Девіса.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Дворазовий чинний чемпіон турніру, команда Італії, зустрінеться з Південною Кореєю. Фіналіст останнього розіграшу, збірна Іспанії, екзаменуватиме Австрію.
Чвертьфінальні пари Кубку Девіса
- Італія – Південна Корея
- Чехія – Канада
- Велика Британія – Німеччина
- Австрія – Іспанія
Переможці матчів 1 і 2, а також 3 та 4 зіграють між собою у півфіналах.
Фінальний раунд відбудеться з з 24 по 29 листопада в італійській Болоньї. Формат матчів – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.
Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Кіпру в матчі Другої світової групи й наступного лютого проведе матч плейоф Першої групи. Суперник визначиться 23 вересня.