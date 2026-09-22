Визначилися чвертьфінальні пари Фіналу восьми Кубку Девіса

Стали відомі чвертьфінальні пари чоловічих тенісних збірних у Фіналі восьми Кубку Девіса.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дворазовий чинний чемпіон турніру, команда Італії, зустрінеться з Південною Кореєю. Фіналіст останнього розіграшу, збірна Іспанії, екзаменуватиме Австрію.

Чвертьфінальні пари Кубку Девіса

Італія – Південна Корея Чехія – Канада Велика Британія – Німеччина Австрія – Іспанія

Переможці матчів 1 і 2, а також 3 та 4 зіграють між собою у півфіналах.

Фінальний раунд відбудеться з з 24 по 29 листопада в італійській Болоньї. Формат матчів – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Кіпру в матчі Другої світової групи й наступного лютого проведе матч плейоф Першої групи. Суперник визначиться 23 вересня.