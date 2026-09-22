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Визначилися чвертьфінальні пари Фіналу восьми Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 22 вересня 2026, 14:00
Визначилися чвертьфінальні пари Фіналу восьми Кубку Девіса
ФТУ

Стали відомі чвертьфінальні пари чоловічих тенісних збірних у Фіналі восьми Кубку Девіса.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дворазовий чинний чемпіон турніру, команда Італії, зустрінеться з Південною Кореєю. Фіналіст останнього розіграшу, збірна Іспанії, екзаменуватиме Австрію.

Чвертьфінальні пари Кубку Девіса

  1. Італія – Південна Корея
  2. Чехія – Канада
  3. Велика Британія – Німеччина
  4. Австрія – Іспанія

Переможці матчів 1 і 2, а також 3 та 4 зіграють між собою у півфіналах.

Фінальний раунд відбудеться з з 24 по 29 листопада в італійській Болоньї. Формат матчів – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Кіпру в матчі Другої світової групи й наступного лютого проведе матч плейоф Першої групи. Суперник визначиться 23 вересня.

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