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Сачко відкриє протистояння з Тунісом у матчі Кубку Девіса

Олександр Булава — 30 січня 2025, 16:16
Відбулось жеребкування матчу Кубку Девіса між Україною та Тунісом
Збірна України з тенісу
ФТУ

Відбулося жеребкування матчу Першої Світової групи Кубку Девіса між збірними Тунісу та України.

Про це повідомляє ФТУ.

Розпочне протистояння перший номер команди господарів Азіз Дугаз і Віталій Сачко. Надалі зіграє Олександр Овчаренко.

Розклад матчів

П'ятниця, 31 січня

  • Азіз Дугаз – Віталій Сачко
  • Мое Ечагуе – Олександр Овчаренко

Субота, 1 лютого

  • Азіз Уакаа/Адем Нагуді – Олексій Крітих/Владислав Орлов
  • Азіс Дугаз – Олександр Овчаренко
  • Моез Ечагуе – Віталій Сачко

Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.

31 січня ігри стартують об 12:00, 1 лютого – о 11:00 годині за київським часом.

Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.

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