Сачко відкриє протистояння з Тунісом у матчі Кубку Девіса
Збірна України з тенісу
ФТУ
Відбулося жеребкування матчу Першої Світової групи Кубку Девіса між збірними Тунісу та України.
Про це повідомляє ФТУ.
Розпочне протистояння перший номер команди господарів Азіз Дугаз і Віталій Сачко. Надалі зіграє Олександр Овчаренко.
Розклад матчів
П'ятниця, 31 січня
- Азіз Дугаз – Віталій Сачко
- Мое Ечагуе – Олександр Овчаренко
Субота, 1 лютого
- Азіз Уакаа/Адем Нагуді – Олексій Крітих/Владислав Орлов
- Азіс Дугаз – Олександр Овчаренко
- Моез Ечагуе – Віталій Сачко
Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.
31 січня ігри стартують об 12:00, 1 лютого – о 11:00 годині за київським часом.
Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.