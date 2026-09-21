Збірна України покращила позиції у рейтингу націй

Чоловіча збірна України з тенісу після перемоги над командою Кіпру у матчі Другої Світової групи піднялася на 3 позиції й посідає 44 місце в оновленому рейтингу націй.

Про це повідомив офіційний сайт Кубку Девіса.

У лютому 2027 року збірна України проведе матч плейоф Першої Світової групи за право повернутися до другого дивізіону чоловічого тенісу.

Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування цієї стадії змагань. Згідно з оновленим рейтингом, Україна не потрапила до числа сіяних команд і може зустрітися з одним із наступних суперників.

Можливі суперники України в Кубку Девіса

Фінляндія

Швеція

Польща

Швейцарія

Болгарія

Португалія

Туреччина

Боснія і Герцеговина

Колумбія

Литва

Греція

Люксембург

Казахстан

Нагадаємо, що напередодні визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса сезону-2026.