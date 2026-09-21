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Збірна України покращила позиції у рейтингу націй

Станіслав Матусевич — 21 вересня 2026, 20:42
Збірна України покращила позиції у рейтингу націй
Збірна України з тенісу
ФТУ

Чоловіча збірна України з тенісу після перемоги над командою Кіпру у матчі Другої Світової групи піднялася на 3 позиції й посідає 44 місце в оновленому рейтингу націй.

Про це повідомив офіційний сайт Кубку Девіса.

У лютому 2027 року збірна України проведе матч плейоф Першої Світової групи за право повернутися до другого дивізіону чоловічого тенісу.

Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування цієї стадії змагань. Згідно з оновленим рейтингом, Україна не потрапила до числа сіяних команд і може зустрітися з одним із наступних суперників.

Можливі суперники України в Кубку Девіса

  • Фінляндія
  • Швеція
  • Польща
  • Швейцарія
  • Болгарія
  • Португалія
  • Туреччина
  • Боснія і Герцеговина
  • Колумбія
  • Литва
  • Греція
  • Люксембург
  • Казахстан

Нагадаємо, що напередодні визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса сезону-2026.

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