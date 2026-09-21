Збірна України покращила позиції у рейтингу націй
Збірна України з тенісу
ФТУ
Чоловіча збірна України з тенісу після перемоги над командою Кіпру у матчі Другої Світової групи піднялася на 3 позиції й посідає 44 місце в оновленому рейтингу націй.
Про це повідомив офіційний сайт Кубку Девіса.
У лютому 2027 року збірна України проведе матч плейоф Першої Світової групи за право повернутися до другого дивізіону чоловічого тенісу.
Наразі невідомо, коли відбудеться жеребкування цієї стадії змагань. Згідно з оновленим рейтингом, Україна не потрапила до числа сіяних команд і може зустрітися з одним із наступних суперників.
Можливі суперники України в Кубку Девіса
- Фінляндія
- Швеція
- Польща
- Швейцарія
- Болгарія
- Португалія
- Туреччина
- Боснія і Герцеговина
- Колумбія
- Литва
- Греція
- Люксембург
- Казахстан
Нагадаємо, що напередодні визначилися учасники фінального раунду Кубку Девіса сезону-2026.