Збірна України програла Ізраїлю у межах першої Світової групи Кубка Девіса

Збірна України з тенісу програла команді Ізраїлю у межах першої Світової групи Кубка Девіса.

У четвертому матчі Віталій Сачко через хворобу не зміг взяти участь, тож його замінив Олексій Крутих, який програв Ішаю Оліелю 2:6, 6:3, 6:7.

У вирішальному сеті Крутих лідирував 5:3, але не зумів подати на матч у десятому геймі.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Перша Світова група

Ларнака, Кіпр

Хард

14 вересня

Україна — Ізраїль 1:3

Олексій Крутих (Україна) — Ішай Оліель (Ізраїль) 2:6, 6:3, 6:7

У третій грі протистояння відбувся парний поєдинок, в якому українці Ілля Білобородько та Олексій Крутих у двох сетах перемогли Даніеля Цукермана та Роя Степанова 7:5, 7:6.

Це було перше очко української збірної у матчевому протистоянні проти Ізраїлю.

У першому матчі другий номер українців Олександр Овчаренко (416) поступився першому номеру ізраїльтян Ішаю Оліелю (463). Поєдинок завершився з рахунком 0:6, 6:4, 6:4.

У другому матчі першого дня Віталій Сачко поступився Даніелю Цукерману 2:6, 2:6.

Загальний рахунок зустрічі 3:1 на користь Ізраїлю.

Переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.

Наступного сезону наші тенісисти зіграють у плей-оф за право залишитись у Першій Світовій групі Кубка Девіса.