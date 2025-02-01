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Матч збірної України проти Тунісу на Кубку Девіса перенесли через зливу

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 16:18
Матч збірної України проти Тунісу на Кубку Девіса перенесли через зливу
Віталій Сачко
ФТУ

Матч збірних України та Тунісу на Кубку Девіса не буде дограно сьогодні, 1 лютого, через зливи у Тунісі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Організатори змагання перенесли дві останні зустрічі на завтра. Зазначимо, що наразі рахунок протистояння - 2:1 на користь Тунісу.

Для виходу у наступний етап Кубку Девіса збірні Україні потрібна перемога в матчах Дугаз - Овчаренко та Ашаргі - Сачко.

Нагадаємо, напередодні Олексій Крутих в парі із Віталієм Сачко програв тандему Дугаз/Уакаа.

Окрім того, сьогодні Даяна Ястремська пробилась у фінал турніру в Лінці.

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