Матч збірної України проти Тунісу на Кубку Девіса перенесли через зливу

Матч збірних України та Тунісу на Кубку Девіса не буде дограно сьогодні, 1 лютого, через зливи у Тунісі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Організатори змагання перенесли дві останні зустрічі на завтра. Зазначимо, що наразі рахунок протистояння - 2:1 на користь Тунісу.

Для виходу у наступний етап Кубку Девіса збірні Україні потрібна перемога в матчах Дугаз - Овчаренко та Ашаргі - Сачко.

Нагадаємо, напередодні Олексій Крутих в парі із Віталієм Сачко програв тандему Дугаз/Уакаа.

Окрім того, сьогодні Даяна Ястремська пробилась у фінал турніру в Лінці.