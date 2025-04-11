Україна – Польща: онлайн відеотрансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України розпочне свої виступи на Кубку Біллі Джин Кінг матчем проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 11 квітня.

В першому матчі зустрічаються Марта Костюк та Катажина Кава. Згодом на корт вийдуть перші ракетки країни - Еліна Світоліна (18) та Мая Хвалінська (121), яка змінила Ігу Швьонтек.

Пряма відеотрансляція матчу КБДК Україна - Польща

Завершувати програму матчевої зустрічі будуть пари. Людмила та Надія Кіченок боротимуться проти Мартіни Кубки та Маї Хвалінської.

Разом із командами України та Польщі у групі Е знаходиться збірна Швейцарії. Проти швейцарок українки зіграють 12 квітня. У фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

Нагадаємо, що напередодні збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е.