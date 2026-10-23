Скляр зазнала другої поразки і не зуміла вийти у півфінал юніорського Підсумкового турніру

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася чешці Яні Ковачковій у матчі третього туру групового етапу юніорського Підсумкового турніру і не змогла вийти у півфінал змагань.

Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.

World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай, хард

Третій матч групового етапу, 23 жовтня

Поліна Скляр (Україна) – Яна Ковачкова (Чехія) 2:6, 1:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

З однією поразкою і двома перемогами Скляр посіла третю позицію у своїй групі й буде боротися у втішному турнірі за 5-8 місця.

Нагадаємо, що у першому матчі Підсумкового турніру Поліна обіграла американку Дженей Престон, а в другому поступилася "нейтральній" Марії Макаровій.