Скляр зазнала другої поразки і не зуміла вийти у півфінал юніорського Підсумкового турніру
Поліна Скляр
btu.org.ua
15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася чешці Яні Ковачковій у матчі третього туру групового етапу юніорського Підсумкового турніру і не змогла вийти у півфінал змагань.
Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.
World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
Третій матч групового етапу, 23 жовтня
Поліна Скляр (Україна) – Яна Ковачкова (Чехія) 2:6, 1:6
Тенісистки раніше не зустрічалися.
З однією поразкою і двома перемогами Скляр посіла третю позицію у своїй групі й буде боротися у втішному турнірі за 5-8 місця.
Нагадаємо, що у першому матчі Підсумкового турніру Поліна обіграла американку Дженей Престон, а в другому поступилася "нейтральній" Марії Макаровій.