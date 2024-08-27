Сачко не зумів пройти у друге коло челленджера в Комо

Український тенісист Віталій Сачко (394) поступився італійцю Федеріко Бондіолі (683) у першому колі челленджера в Комо, Італія.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2. Українець двічі подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 із 6 брейк-пойнтів. У суперника 4 ейса, 5 подвійних помилок та 5 використаних брейк-пойнтів із 8.

Challenger Citta' di Como

Перше коло, 27 серпня

Комо, Італія

Федеріко Бондіолі (Італія) — Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:2

Нагадаємо, українець пробився в основну сітку турніру здолавши іспанця Карлоса Лопеса Монтагуда (359). Сачко — третя ракетка України. Вище за нього перебувають Ілля Марченко та Владислав Урсу, який раніше пройшов у друге коло челленджера у Чжанцзягані, Китай.