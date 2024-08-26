Сачко подолав кваліфікацію челленджеру в Комо

Український тенісист Віталій Сачко (394) зумів вийти до основної сітки челленджера в Комо, Італія. У вирішальній грі кваліфікації він подолав іспанця Карлоса Лопеса Монтагуда (359).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українець зробив 2 подачі навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 4 із 9 брейк-пойнти.

Challenger Citta' di Como — кваліфікація

Комо, Італія, 26 серпня

Віталій Сачко (Україна) — Карлос Лопес Монтагуд (Іспанія) 6:2, 6:1

Нагадаємо, Василь Сачко — третя ракетка України. Вище за нього перебувають Ілля Марченко та Владислав Урсу.