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Сачко подолав кваліфікацію челленджеру в Комо

Руслан Травкін — 26 серпня, 17:13
Сачко подолав кваліфікацію челленджеру в Комо
Віталій Сачко
Getty images

Український тенісист Віталій Сачко (394) зумів вийти до основної сітки челленджера в Комо, Італія. У вирішальній грі кваліфікації він подолав іспанця Карлоса Лопеса Монтагуда (359).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українець зробив 2 подачі навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 4 із 9 брейк-пойнти.

Challenger Citta' di Como — кваліфікація
Комо, Італія, 26 серпня

Віталій Сачко (Україна) — Карлос Лопес Монтагуд (Іспанія) 6:2, 6:1

Нагадаємо, Василь Сачко — третя ракетка України. Вище за нього перебувають Ілля Марченко та Владислав Урсу.

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