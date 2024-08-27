Урсу пройшов у друге кого челленджера в Китаї

Український тенісист Вадим Урсу (304) переміг новозеландця Аджіта Рая (510) та пройшов у друге коло челленджера у Чжанцзягані, Китай.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:5. Українець двічі подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 5 із 8 брейк-пойнтів. У суперника 9 ейсів, 5 подвійних помилок та 2 використаних брейк-пойнтів із 6.

ATP Challenger Tour

Перше коло, 27 серпня

Чжанцзяган, Китай

Вадим Урсу (Україна) — Аджіт Рай (Нова Зеландія) 6:2, 7:5

Зазначимо, що в 1/8 фіналу українець зустрінеться проти японця Ясутаки Учіями.

Нагадаємо, напередодні, за результатами оновленого рейтингу ATP, Вадим став першою ракеткою України. Стрімкий прогрес Урсу розпочався навесні цього року. Відтоді йому вдалося піднятися на більш ніж 100 позицій.