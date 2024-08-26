Урсу вперше став першою ракеткою України

Вадим Урсу вперше у своїй кар’єрі став лідером українського тенісу.

Після останнього оновлення рейтингу ATP Вадим опустився на одну позицію, але попередня перша ракетка України Ілля Марченко втратив одразу 7. Відтепер Урсу посідає 304 місце у світі, Марченко — 309-й.

Топ-10 українських тенісистів у рейтингу ATP

304 (303). Вадим Урсу — 173 очки

309 (302). Ілля Марченко — 170

394 (396). Віталій Сачко — 119

465 (472). Олександр Овчаренко — 91

470 (467). В’ячеслав Бєлинський — 89

477 (478). Олег Приходько — 86

494 (495). Олексій Крутих — 81

504 (501). Ерік Ваншельбойм — 79

505 (503). Юрій Джавакян — 79

551 (552) В’ячеслав Орлов — 65

Стрімкий прогрес Урсу розпочався навесні цього року. Відтоді йому вдалося піднятися на більш ніж 100 позицій. У червні Вадим вперше у своїй кар’єрі зіграв проти гравця з топ-100.