Урсу вперше став першою ракеткою України
Вадим Урсу вперше у своїй кар’єрі став лідером українського тенісу.
Після останнього оновлення рейтингу ATP Вадим опустився на одну позицію, але попередня перша ракетка України Ілля Марченко втратив одразу 7. Відтепер Урсу посідає 304 місце у світі, Марченко — 309-й.
Топ-10 українських тенісистів у рейтингу ATP
304 (303). Вадим Урсу — 173 очки
309 (302). Ілля Марченко — 170
394 (396). Віталій Сачко — 119
465 (472). Олександр Овчаренко — 91
470 (467). В’ячеслав Бєлинський — 89
477 (478). Олег Приходько — 86
494 (495). Олексій Крутих — 81
504 (501). Ерік Ваншельбойм — 79
505 (503). Юрій Джавакян — 79
551 (552) В’ячеслав Орлов — 65
Стрімкий прогрес Урсу розпочався навесні цього року. Відтоді йому вдалося піднятися на більш ніж 100 позицій. У червні Вадим вперше у своїй кар’єрі зіграв проти гравця з топ-100.