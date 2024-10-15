Ти живеш своє найкраще життя: Костюк підбила підсумки сезону

Перша ракетка України Марта Костюк живе своє найкраще життя.

До такого висновку 22-річна тенісистка прийшла, підбиваючи підсумки сезону-2024.

"POV ("Точка зору – прим.): ти живеш своїм найкращим життям. Сезон-2024 уже в історії. Оце так подорож. Перевірка реальності – це щасливий ролик. Було багато, багато складних моментів, як і щасливих, але ми не хотіли б, щоб було інакше.

Наша команда справді єдина у своєму роді. Дякую, дякую, дякую. Величезна подяка за те, що я розділила це з кожним із вас. Джола, Кароліна, Артур, Джордж, Мандзю. Ви друзі, просто супер", – написала Костюк.