Марта Костюк підкорила Монако: фото у купальнику вразили шанувальників
Українська тенісистка Марта Костюк насолоджується відпочинком у Монако після завершення сезону.
Наша спортсменка поділилась фотографіями та відео під час катання на сапборді (спеціальна дошка, призначена для веслування стоячи).
Натомість фанати зробили багато компліментів Марті, яка показала себе у купальнику. Коментатори у захваті від тіла українки, наголошуючи на ідеальності фігури тенісистки.
Нагадаємо, Костюк знялася з турніру WTA 500 у Токіо, який відбудеться 21-27 жовтня.
Українка втратила теоретичні шанси відібратися на Підсумковий турнір WTA.