Перша ракетка України Марта Костюк втратила теоретичні шанси відібратися на Підсумковий турнір WTA.

Після вильоту з хардового турніру WTA 1000 в Ухані в доробку українки 2493 очок, чого не вистачить, щоб увійти до вісімки найкращих за результатами сезону. Костюк може ще зіграти два турніри категорії WTA 500 і один категорії WTA 250, але навіть за умови виграшу всіх трьох (максимум – 3743), їй не вистачить рейтингових балів для кваліфікації. Наразі кваліфікаційний поріг складає 4600 очок.

Раніше стало відомо, що на WTA Finals відібралися американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, італійка Жасмін Паоліні, а також представниця Казахстану Єлєна Рибакіна. До того було відомо, що там зіграють полька Іга Свьонтек, "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, а також чешка Барбора Крейчикова.

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться з 2 по 9 листопада на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь в одиночному розряді, а також найкращі дуети. Українка Людмила Кіченок уже кваліфікувалася на цей турнір у парі з Альоною Остапенко з Латвії.