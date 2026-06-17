Тренерка Марти Костюк: Думаємо не про наступний сезон, а про найближчі кілька років

Сандра Заневська, тренерка української тенісистки Марти Костюк, розповіла про нюанси роботи зі своєю підопічною.

Спеціалістка дала інтерв'ю подкасту Tennis Insider Club.

"Марта ще молода, але водночас має за плечима довгу й хорошу кар'єру. У певному сенсі це перевага, тому що вона вже пережила дуже багато і на корті чи на турнірах майже не залишилося речей, які були б для неї новими. Важливо розуміти, що нічого не відбудеться за два тижні чи за місяць. Навіть якщо щось станеться, попереду все одно залишиться довгий шлях. Тому ми думаємо не про наступний сезон, а про наступні три, чотири чи п'ять років", – пояснила Заневська.

Одним із важливих завдань тренерка бачить у тому, щоб змусити емоційність Костюк працювати на користь тенісистки.

"Мені подобаються емоційні гравці. Я вважаю, що тренери не повинні намагатися змінювати своїх спортсменів. Навпаки, ми маємо допомагати їм ставати ще більш собою. У випадку Марти я завжди вважала, що її емоційність є перевагою. Я від самого початку говорила їй: те, що ти емоційна – це чудово. Це означає, що тобі не байдуже, що ти дуже хочеш перемагати. Нашою метою ніколи не було позбутися емоцій. Мета полягала в тому, щоб змусити їх працювати на її користь. Особисто я вважаю, що краще дати цим емоціям вийти назовні, а потім рухатися далі, ніж носити їх у собі. Коли ти приймаєш, що емоції можуть бути не лише негативними, а й позитивними, поступово починаєш використовувати їх собі на користь. І мені здається, що зараз ми дедалі частіше бачимо саме це у грі Марти".

Нагадаємо, що Марта Костюк через пошкодження пропустила турнір серії WTA 500 в Лондоні й має виступити на Вімблдоні, який проходитиме з 30 червня по 12 липня.