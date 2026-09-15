Я приїжджаю в найкращий момент своєї кар'єри: Костюк – про турнір у Гвадалахарі

Марта Костюк (10) поділилась очікуваннями від виступу на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі.

Її слова передає пресслужба турніру.

Українська тенісистка заявила, що в захваті від атмосфери в Мексиці. Вона сподівається продемонструвати хорошу гру.

"Коли я думаю про Гвадалахару, то згадую перший раз, коли приїхала сюди. Вболівальники неймовірні та дуже пристрасні, а їхня підтримка мотивує нас щоразу, коли ми виходимо на корт. Я приїжджаю в найкращий момент своєї кар'єри, розпочинаючи цей тиждень у топ-10 світового рейтингу, і хочу чудово виступити в Мексиці", – сказала Костюк.

Зазначимо, що у Гвадалахарі Марта є найвисокорейтинговішою гравчинею. Напередодні вона дізналась першу суперницю на турнірі.

В 1/8 фіналу киянка зіграє проти Тейлор Таунсенд (98). Вони востаннє зустрічались навесні й тоді українка перемогла у двох сетах в Індіан-Веллсі.

Матч запланований на 16 вересня. Час початку протистояння визначиться пізніше.