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Я приїжджаю в найкращий момент своєї кар'єри: Костюк – про турнір у Гвадалахарі

Денис Іваненко — 15 вересня 2026, 12:47
Я приїжджаю в найкращий момент своєї кар'єри: Костюк – про турнір у Гвадалахарі
Марта Костюк
Twitter

Марта Костюк (10) поділилась очікуваннями від виступу на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі.

Її слова передає пресслужба турніру.

Українська тенісистка заявила, що в захваті від атмосфери в Мексиці. Вона сподівається продемонструвати хорошу гру.

"Коли я думаю про Гвадалахару, то згадую перший раз, коли приїхала сюди. Вболівальники неймовірні та дуже пристрасні, а їхня підтримка мотивує нас щоразу, коли ми виходимо на корт.

Я приїжджаю в найкращий момент своєї кар'єри, розпочинаючи цей тиждень у топ-10 світового рейтингу, і хочу чудово виступити в Мексиці", – сказала Костюк.

Зазначимо, що у Гвадалахарі Марта є найвисокорейтинговішою гравчинею. Напередодні вона дізналась першу суперницю на турнірі.

В 1/8 фіналу киянка зіграє проти Тейлор Таунсенд (98). Вони востаннє зустрічались навесні й тоді українка перемогла у двох сетах в Індіан-Веллсі.

Матч запланований на 16 вересня. Час початку протистояння визначиться пізніше.

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