Визначилась перша суперниця Костюк на турнірі у Гвадалахарі

Українська тенісистка Марта Костюк (10) зустрінеться з Тейлор Таунсенд (98) в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. Американка в першому колі виявилася сильнішою за німкеню Марію Татьяну (80).

Гра тривала 2 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(0), 6:3, 6:2.

У першому сеті Таунсенд відіграла два сетболи за рахунку 3:5, проте на тай-брейку все ж таки поступилась. В наступних двох партіях вона виглядала переконливіше та віддала сумарно суперниці лише п'ять геймів.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500

Гвадалахара, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 15 вересня

Татьяна Марія (Німеччина) – Тейлор Таунсенд (США) 7:6(0), 3:6, 2:6

Костюк і Таунсенд уже зустрічались між собою в нинішньому сезоні. На Індіан-Веллс українка перемогла у двох сетах.

Нагадаємо, що напередодні було оновлено світовий рейтинг. Марта вперше піднялась у десятку найкращих.