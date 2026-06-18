Світоліна – про вихід до чвертьфіналу в Берліні: Після грунтового сезону почуваюся фізично сильнішою
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над німкенею Євою Лис у другому колі турніру серії WTA 500 у Берліні.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Матч вийшов хорошим. Зі свого боку я дуже рада бути тут, виграти вже два матчі та продовжити виступ на цьому турнірі.
Я намагаюся зосереджуватися на собі та своїй грі. Вважаю, що трава – досить непередбачуване покриття. Потрібно дуже швидко пристосовуватися, адже перехід із ґрунту відбувається практично миттєво. Тому для мене головне – багато працювати й намагатись отримувати якомога більше задоволення від того часу на траві, який є", – сказала Світоліна.
Еліна відчуває себе добре готовою фізично після переходу з грунтового покриття на траву.
"Після ґрунтового сезону та довгих розіграшів я почуваюся фізично сильнішою. Саме тому на траві потрібен певний час, щоб звикнути, але наразі я задоволена усім.
Мій бойовий дух все ще зі мною, і саме тому я продовжую грати. Можливо, моя підготовка стала трохи іншою – тепер більше відеодзвінків із донькою та чоловіком. Але, якщо чесно, кардинально нічого не змінилося".
Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між Александрою Еалою (35, Філіппіни) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).
Нагадаємо, що напередодні Світоліна стала амбасадоркою футбольного клубу ФК Харків.