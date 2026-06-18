Світоліна – про вихід до чвертьфіналу в Берліні: Після грунтового сезону почуваюся фізично сильнішою

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над німкенею Євою Лис у другому колі турніру серії WTA 500 у Берліні.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Матч вийшов хорошим. Зі свого боку я дуже рада бути тут, виграти вже два матчі та продовжити виступ на цьому турнірі.

Я намагаюся зосереджуватися на собі та своїй грі. Вважаю, що трава – досить непередбачуване покриття. Потрібно дуже швидко пристосовуватися, адже перехід із ґрунту відбувається практично миттєво. Тому для мене головне – багато працювати й намагатись отримувати якомога більше задоволення від того часу на траві, який є", – сказала Світоліна.