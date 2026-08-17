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Тереза грала неймовірно: Світоліна – про свій камбек на турнірі в Цинциннаті

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 09:29
Тереза грала неймовірно: Світоліна – про свій камбек на турнірі в Цинциннаті
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (9) висловилась про вольову перемогу над представницею Чехії Терезою Валентовою (64) у другому колі турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

У післяматчевому флешінтерв'ю вона поділилась емоціями від тріумфу.

Одеситка в цій грі відіграла сім матч-пойнтів. Перша ракетка України подякувала фанатам за підтримку та віддала належне своїй суперниці.

"Це був непростий вечір для мене, але все завершилося добре, тож я дуже рада. І, звісно ж, я хочу подякувати за те, що підтримували мене, коли я відігравала ці матч-пойнти. Ви дійсно гнали мене вперед, я це дуже відчувала, продовжувала боротися й у підсумку отримала за це нагороду. Тож дякую вам велике.

Тереза грала неймовірно. Я намагалася знайти шляхи до перемоги аж до самої кінцівки другого сету та прагнула підібрати інший план на гру, тому що вона влучала чітко по лініях і дуже добре пробивала по м'ячу. Тож так, мені знадобилося трохи часу, але зрештою я впоралася", – сказала Світоліна.

Також Еліна розповіла про розмову з Гаелем Монфісом та тренером Ендрю Беттлсом, після чого виграла шість геймів поспіль:

"Вони просто сказали мені продовжувати боротися. Думаю, вони самі були дуже здивовані тим, як я витягнула той другий сет. Звісно, для мене дуже цінно, що моя команда підтримує мене не лише в хороші моменти, а й у важкі, тоді, коли це найважливіше".

Зазначимо, що наступною суперницею Світоліної стане китаянка Ван Сіюй (108). Це буде їхнє перше очне протистояння.

Минулого сезону в Цинциннаті Еліна не зуміла подолати бар'єр другого кола. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2015 року.

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