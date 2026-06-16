Світоліна – про перемогу над Калінскою: Зараз головне – првоести якомога більше часу на траві
Еліна Світоліна
btu.org.ua
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася враженнями від першої перемоги на траві у поточному сезоні над росіянкою Анною Калінскою в Берліні.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Я справді отримала велике задоволення від атмосфери, від того, що так багато людей прийшли подивитися матч, і намагалася показати свій найкращий теніс у першій грі на траві цього року. Тож щиро дякую всім, хто був тут і підтримував нас", – сказала Світоліна.
Еліна підкреслила, що для неї важливо провести багато матчів на траві для підготовки до Вімблдона.
"Для мене зараз головне – провести якомога більше часу на траві. Після грунтового сезону у нас дуже мало часу, щоб адаптуватися до цього покриття. Але я намагаюся зіграти якомога більше матчів, щоб дати собі найкращий шанс добре підготуватися і почуватися впевнено на траві".
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилась на восьмій позиції.