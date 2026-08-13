Боролася до останнього м'яча: Світоліна вперше висловилася про поразку від Швьонтек у Торонто

Еліна Світоліна (9) поділилася емоціями після болючої поразки від Іги Швьонтек (8) у півфіналі турнірної серії WTA 1000 у Торонто.

Українська тенісистка публічно звернулася до своїх прихильників через свої сторінки у соціальних мережах.

"Дякую, Торонто. Звичайно, хотілося пройти далі… Але сьогодні найбільше хочу сказати "дякую" кожному з вас. Тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію… і вона давала мені сили боротися до останнього м'яча. Безмежно ціную. Дякую, що ви зі мною. Рухаємось далі!" – написала Еліна.

Перша ракетка України не зуміла вийти у свій сьомий фінал турнірів серії WTA 1000 і другий у Торонто. Тут вона перемагала у 2017 році.

Світоліна вперше у трьох матчах за 2026 рік програла Швьонтек. Сумарний рахунок лобових протистоянь залишається на користь представниці Польщі – 3:5.

Додамо, що Еліна перервала серію із десяти поспіль виграних поєдинків на серії турнірів WTA 1000. Наступним турніром для українки стане "тисячник" в американському Цинциннаті, де вона стартуватиме із другого кола.

Раніше польська тенісистка прокоментувала свою перемогу над Світоліною.