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Світоліна розірвала Тредс реакцією на свою поразку у півфіналі в Торонто: А коли п'ємо пиво?

Софія Кулай — 13 серпня 2026, 12:49
Світоліна розірвала Тредс реакцією на свою поразку у півфіналі в Торонто: А коли п'ємо пиво?
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна (9) увірвалася у коментарі одного з її фанатів в Тредсі, який запитав у ChatGPT, що потрібно робити уболівальникам після поразки українки у півфіналі WTA 1000 у Торонто від Іги Швьонтек (8).

Штучний інтелект видав йому три варіанти, наголосивши, що виступ в 1/2 фіналу "тисячника" у Канаді вже є дуже хорошим результатом для першої ракетки України:

  • 5 хвилин – плачемо
  • 10 хвилин – матюкаємо Швьонтек
  • А потім пишаємось Світоліною

На що відреагувала сама Еліна. Світоліна запиталася в автора публікації, а де варіант із пивом.

"А коли п'ємо пиво?" – написала тенісистка.

Раніше Еліна розповідала, що святкує свої перемоги за кухлем пива.

Перша ракетка України не зуміла вийти у свій сьомий фінал турнірів серії WTA 1000 і другий у Торонто. Тут вона перемагала у 2017 році.

Світоліна вперше у трьох матчах за 2026 рік програла Швьонтек. Сумарний рахунок лобових протистоянь залишається на користь представниці Польщі – 3:5.

Додамо, що Еліна перервала серію із десяти поспіль виграних поєдинків на серії турнірів WTA 1000. Наступним турніром для українки стане "тисячник" в американському Цинциннаті, де вона стартуватиме із другого кола.

Раніше Еліна Світоліна та Іга Швьонтек прокоментували результат крайньої очної зустрічі.

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