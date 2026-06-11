Снігур – про успішний виступ у Гертогенбосі: Щаслива, що вперше зіграю у чвертьфіналі на траві

Українська тенісистка Дар'я Снігур поділилася емоціями від перемоги у дводенному матчі другого кола на турнірі WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі над угоркою Панною Удварді.

Слова нашої спортсменки наводить Великий теніс України.

"Це був дійсно важкий матч. Панна грала так добре. Але сьогодні я відіграла трохи краще у цих чотирьох геймах. Мабуть, це вперше в моїй кар'єрі, коли я грала один матч протягом двох днів. Це щось нове для мене, тож я намагалась зробити все якомога краще, намагалась грати розіграш за розіграшем. І це спрацювало.

Думаю, що сьогодні погода та умови були кращими для мене, тому що вчора ми грали ввечері, а на мою думку, сьогоднішні умови більше підходять мені. Це приємно, я щаслива, що вперше зіграю у чвертьфіналі на траві. Схоже, що я в це вірила? Саме так, тому що я важко працювала вдома на тренувальних кортах".