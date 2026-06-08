Снігур перемогла ексдругу ракетку світу на старті турніру в Гертогенбосі
Дар'я Снігур
Getty Images
Українська тенісистка Дарія Снігур (84) перемогла іспанку Паулу Бадосу у стартовому матчі турніру WTA 250 у Гертогенбосі.
Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:6.
У першій партії українка знищила колишню другу ракетку світу 6:1, а в другому сеті Дар'я зуміла відігратися після рахунку 3:5.
Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
1/16 фіналу, 8 червня
Дар'я Снігур (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:1, 7:6
Матч у Гертогенбосі став першим в історії протистоянь суперниць.
Наступною суперницею Снігур буде угорка Панна Удварді, яка у першому колі перемогла лідерку посіву Катерину Александрову.
Нагадаємо, що Дар'я Снігур завершила виступи на Ролан Гаррос в матчі другого кола, поступившись американці Пейтон Стернс.