Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур перемогла ексдругу ракетку світу на старті турніру в Гертогенбосі

Сергій Шаховець — 8 червня 2026, 17:25
Снігур перемогла ексдругу ракетку світу на старті турніру в Гертогенбосі
Дар'я Снігур
Getty Images

Українська тенісистка Дарія Снігур (84) перемогла іспанку Паулу Бадосу у стартовому матчі турніру WTA 250 у Гертогенбосі.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:6.

У першій партії українка знищила колишню другу ракетку світу 6:1, а в другому сеті Дар'я зуміла відігратися після рахунку 3:5.

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
1/16 фіналу, 8 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:1, 7:6

Матч у Гертогенбосі став першим в історії протистоянь суперниць.

Наступною суперницею Снігур буде угорка Панна Удварді, яка у першому колі перемогла лідерку посіву Катерину Александрову.

Нагадаємо, що Дар'я Снігур завершила виступи на Ролан Гаррос в матчі другого кола, поступившись американці Пейтон Стернс.

Читайте також :
Ексклюзив Дар’я Снігур: Нарешті – проїхали ґрунт. Хоча цього року він став найуспішнішим
Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Дар’я Снігур: Нарешті – проїхали ґрунт. Хоча цього року він став найуспішнішим
Снігур не зуміла пробитися в третє коло Ролан Гаррос
Дар'я Снігур: За рахунку 3:6, 3:5 відпустила напругу на прогулянку
Три перемоги в трьох матчах і приємна сенсація: підсумки першого дня Ролан Гаррос для українок
Снігур створила приємну несподіванку, з камбеком обігравши 21 ракетку світу на старті Ролан Гаррос

Останні новини