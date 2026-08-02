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Дар'я Снігур: Якби на початку року мені сказали про топ-50, іронічно усміхнулася б

Ігор Грачов — 2 серпня 2026, 21:31
Getty images
Дар'я Снігур: Якби на початку року мені сказали про топ-50, іронічно усміхнулася б

Минуло не так багато часу з інтерв'ю після першого півфіналу Дар'ї Снігур на рівні WTA, як українська тенісистка дала привід підготувати нове. На турнірі у Празі киянка вийшла до свого першого фіналу, а головне – дебютувала в топ-50 світового рейтингу. Пережити ще раз емоції неймовірного тижня Даша погодилася в ексклюзивній розмові з Чемпіоном.

Дашо, як почуваєшся у статусі третьої ракетки країни?

Загалом так само, як і у статусі шостої-сьомої. Нічого не змінилося. А ось вихід у топ-50 світу вже додає адреналіну.

Злет стався так раптово. Розраховувала на таке прискорення?

Якби мені хтось сказав на початку року, що протягом одного сезону я спочатку увійду до топ-100, а потім і до топ-50, то я б іронічно усміхнулася.

Готуючись до розмови, я перечитував наші попередні інтерв'ю. У тебе часом проскакувала фраза, мовляв, "за титулом я не їхала". З огляду на колекцію титулів ITF і нещодавній півфінал у Румунії, чи були перед початком турніру в Празі найсміливіші думки?

Ні. Я йшла від матчу до матчу. Склад турніру все-таки був доволі сильним. Перед змаганнями я з'їздила додому, тому на підготовку залишилося лише п'ять днів. Тож їхала насамперед за ігровою практикою на харді.

Дар'я Снігур
Дар'я Снігур
Instagram

Твій півфінал проти Валентової був крутим із двох причин: атомний рівень гри з обох боків і тактична грамотність. При цьому на турнір ти приїхала не з тренером Давідом Цельтом, а з татом, який опікується ментальною частиною команди.

Ми з Давідом спілкувалися перед кожним матчем і готували базовий план. А далі я вже відштовхувалася від того, як розвивався сценарій поєдинку.

Взагалі-то своєю суперницею я бачила Боузкову. І все ж після двох годин і сорока хвилин на корті вона не змогла обіграти Валентову на вирішальному тай-брейку. Проте я заздалегідь готувалася до додаткового тиску. У будь-якому разі на мене чекала чешка, а трибуни у Празі були переповнені. Вболівати там уміють.

У чому полягали основні пункти плану?

Не давати їй часу, щоб вона розганяла м'яч. І самій, звісно, загострювати гру. Два роки тому вона мене обіграла, тож це додавало перчинки. Коротше кажучи, потрібно було нав'язати боротьбу. І мені це вдалося.

Тато сказав мені, що в першій партії, коли я відігралася з 3:5, а суперниця не подала на сет, усе спрацювало. Я переломила хід гри та витримала тиск. До речі, у цей момент подумала, що навіть якщо програю матч, це не стане катастрофою.

У фіналі проти Таггер стався дзеркальний сценарій?

Саме так! Дежавю, тільки у зворотний бік. Я вела 5:2, але не змогла подати на сет. І розуміла, що відібрати в неї подачу буде надзвичайно складно. У неї справді дуже хороша подача, яка завдає дискомфорту.

Програний сет став важким випробуванням?

Він став ключовим. Учорашній півфінал Таггер, який тривав майже три години, узагалі не позначився на її стані. І треба віддати належне її тренерці – вони розібрали мою гру до найменших деталей.

Відчувалася рука Франчески Ск'явоне?

Ще й як. Тактично вони відпрацювали зразково. Протягом матчу в них була правильна комунікація: куди подавати, яке використовувати обертання.

Як зараз модно говорити, Таггер уже була "підсвічена", попри свій вік. Передусім завдяки дивовижному за красою бекхенду. Як думаєш, Таггер далеко піде?

Думаю, що так. Зазвичай австрійки – фахівчині з ґрунту, а Ліллі – типовий гравець для харду. Для 18 років вона грає дуже пристойно.

Дар'я Снігур з трофеєм у Празі
Дар'я Снігур з трофеєм у Празі
Instagram

Святкування після перемоги у півфіналі у стилі Мбаппе імпровізація чи продуманий трюк?

Я дуже люблю футбол і вже святкувала у стилі футболістів на Вімблдоні. Тому у Празі розіграла карту Мбаппе.

Хто крутіший: Мбаппе чи Кейн?

Хм... Об'єктивно – Мбаппе. Але це ніяк не вплине на мої давні симпатії до Кейна. Я давно за ним стежу, і він імпонує мені багатьма рисами. Він доволі скромний і спокійний.

Я стежу за ним і його кар'єрою в інстаграмі. Ось тільки власного оригінального святкування голів він так і не вигадав, на відміну від Мбаппе.

Як почувається відвертий інтроверт, коли потрібно промовою відкривати церемонію нагородження перед переповненими трибунами?

Почувається не дуже добре (усміхається). Певною мірою це випробування. Але водночас я розумію, що це частина моєї роботи.

Батьки потім сказали, що вже відчувається прогрес: я стала говорити краще і спокійніше. Хоча роботи в цьому напрямі ще непочатий край.

Фінал напевно змінив твій графік на другу половину сезону.

Уже змінив. Перед US Open я планувала зіграти на турнірі WTA 125 у Філадельфії. Однак із моїм нинішнім рейтингом це просто неможливо (тенісистки з топ-50 не мають права заявлятися на челенджери, якщо того ж тижня відбуваються турніри WTA 250 або WTA 500, на які вони проходять за рейтингом. – ред.). У WTA мені пояснили це електронною поштою. Не можна – то не можна. А летіти до Мексики бажання в мене не виникло.

ексклюзив Дар'я Снігур