Снігур зробила камбек і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Гертогенбосі

Дар'я Снігур (84) обіграла угорську тенісистку Панну Удварді (65) й вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі.

Поєдинок тривав 2 години і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:4

Матч другого кола змагань розтягнувся на два дні через дощ. Напередодні гру було зупинено у вирішальному сеті, Удварді була попереду, 4:2. 11 червня у дограванні Дар'я зуміла зрівняти рахунок і здобути підсумкову перемогу.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 11 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) 6:4, 3:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє проти Робін Монтгомері (484, США).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гертогенбосі українка обіграла ексдругу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу (141).