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Снігур зустрінеться з п'ятою сіяною у півфіналі турніру WTA 250 в Празі

Станіслав Матусевич — 24 липня 2026, 16:30
Снігур зустрінеться з п'ятою сіяною у півфіналі турніру WTA 250 в Празі
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (54) у півфіналі турніру серії WTA 250 у Празі зіграє проти п'ятої сіяної, 19-річної чешки Терези Валентової (63), яка у чвертьфінальному матчі перемогла лідерку посіву, свою співвітчизницю Маріє Бузкову (21).

Гра тривала 2 години 40 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(6).

Livesport Prague Open – WTA 250
Прага, Чехія, хард
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 24 липня

Тереза Валентова (Чехія) – Маріє Бузкова (Чехія) 2:6, 6:4, 7:6(6)

Снігур і Валентова раніше зустрічалися один раз. Два роки тому сильнішою була чешка. Дар'я спробує вперше в кар'єрі вийти у фінал змагань рівня WTA 250.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), а в другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216).

Прага Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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