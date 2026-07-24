Снігур зустрінеться з п'ятою сіяною у півфіналі турніру WTA 250 в Празі
Дар'я Снігур
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Українська тенісистка Дар'я Снігур (54) у півфіналі турніру серії WTA 250 у Празі зіграє проти п'ятої сіяної, 19-річної чешки Терези Валентової (63), яка у чвертьфінальному матчі перемогла лідерку посіву, свою співвітчизницю Маріє Бузкову (21).
Гра тривала 2 години 40 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(6).
Livesport Prague Open – WTA 250
Прага, Чехія, хард
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 24 липня
Тереза Валентова (Чехія) – Маріє Бузкова (Чехія) 2:6, 6:4, 7:6(6)
Снігур і Валентова раніше зустрічалися один раз. Два роки тому сильнішою була чешка. Дар'я спробує вперше в кар'єрі вийти у фінал змагань рівня WTA 250.
Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), а в другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216).