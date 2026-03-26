Американський суд виніс вердикт щодо позову Цуренко проти WTA

Суд американського Нью-Йорка відхилив позов тенісистки Лесі Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації (WTA) та її колишнього голови Стіва Саймона, в якому українка звинувачувала їх у заподіянні психологічної шкоди через позицію щодо російських і білоруських гравців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters.

Цуренко подала позов, стверджуючи, що WTA не виконала обіцянку Саймона усувати російських і білоруських гравців, які підтримують війну, а також не припиняла поведінку, яка завдає шкоди Туру і репутації тенісу.

Українка наводила конкретні приклади: зокрема, вона вказувала на випадок, коли одна росіянка Вероніка Кудерметова виступала з нашивкою російської нафтової компанії, яка перебувала під санкціями.

За словами Цуренко, Саймон також заявляв їй, що для інших гравців допустимо підтримувати війну. Крім того, вона повідомила, що через панічну атаку була змушена знятися з матчу проти Аріни Соболенко на турнірі в Індіан-Веллсі 2023 року.

Федеральна суддя Наомі Райс Бухвальд ухвалила наступне рішення: Цуренко не змогла довести, що WTA зобов'язана усувати гравців або забезпечувати захист спортсменів від емоційної шкоди.

Суд зазначив, що WTA ухвалювала "зважені рішення" після початку війни, зокрема заборонивши гравцям виступати під прапорами Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що Цуренко вимагала компенсацію за порушення контракту і недбалість, включно із заподіянням моральної шкоди. Адвокати тенісистки і представники WTA поки не прокоментували рішення суду.