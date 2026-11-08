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Перша суперниця Костюк на WTA Finals – про дебют на турнірі: Це справжня вишенька на торті поточного року

Станіслав Матусевич — 8 листопада 2026, 14:38
Перша суперниця Костюк на WTA Finals – про дебют на турнірі: Це справжня вишенька на торті поточного року
Лінда Носкова
Getty images

Чеська тенісистка Лінда Носкова прокоментувала своє дебютне потрапляння на Підсумковий турнір поточного сезону. На груповому етапі змагань вона стартуватиме 8 листопада матчем проти українки Марти Костюк.

Слова Носкової наводить Великий теніс України.

"Я неймовірно рада. Безумовно, вже сама можливість бути учасницею цього тижня змагань – це величезне, просто величезне досягнення. Знаєте, потрапити сюди й отримати можливість поборотися за трофей – це для мене справжня вишенька на торті поточного року", – сказала Лінда.

Найбільш успішними для чешки стали виступи на трав'яному покритті. У липні Носкова стала переможницею Вімблдона.

ені здається, що цей рік став для мене дуже важливим етапом розвитку. Це був сезон, протягом якого я змогла закласти хорошу основу для подальших успіхів. Я багато працювала, і результати не змусили на себе чекати.

Я була надзвичайно задоволена трав'яною частиною сезону, а також виступами на ґрунті. Американська серія турнірів теж склалася для мене дуже добре. Тому цього року в мене було багато чудових моментів на корті. Усе це допомогло мені опинитися тут, і я точно намагатимуся винести з цього досвіду важливі уроки".

Нагадаємо, що до Групи 1 WTA Finals, окрім Носкової та Костюк, потрапили американки Коко Гофф і Джессіка Пегула.

З прев'ю до Підсумкового турніру можна ознайомитися на сайті Чемпіон. 

WTA Finals Підсумковий турнір WTA Лінда Носкова

Лінда Носкова

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