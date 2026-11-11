Перша півфіналістка Підсумкового турніру: Навіть не здогадувалася, що вже вийшла до півфіналу

21-річна чеська тенісистка Лінда Носкова поділилася емоціями від дострокового виходу до півфіналу дебютного для себе Підсумкового турніру після перемоги у другому турі Групи 1 над американкою Коко Гофф.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Навіть не здогадувалася, що вийшла до півфіналу. Я взагалі не розуміла, як працюють ці підрахунки. Думала, що потрібно зіграти всі матчі й дочекатися всіх результатів, щоб зрозуміти, хто пройде далі. Але це чудова несподіванка. Я неймовірно рада. Сьогодні був чудовий матч. Я почувалася на корті набагато, набагато, набагато краще, ніж два дні тому. Тому я щаслива", – сказала Носкова.

Спортсменка повідомила, що приїхала на WTA Finals виснаженою, однак під час поєдинків усі негативні відчуття зникли самі по собі.

"Я приїхала на цей турнір із кількома невеликими травмами. Але тепер вони всі зникли, тому що я чудово почуваюся на корті. Так, я відчуваю, що можу грати у свій теніс, і це додає мені впевненості. Я просто насолоджуюся цим турніром. Таке враження, ніби раптом знову настала середина сезону. Якщо чесно, я приїхала сюди абсолютно виснаженою, дуже втомленою, але щойно почалися матчі – знову відчула себе як риба у воді".

12 листопада Лінда проведе третій матч Групи 1 проти американки Джессіки Пегули, в якому визначиться, з першого чи другого місця тенісистка вийде у півфінал.

Нагадаємо, що на старті Підсумкового турніру Носкова обіграла українку Марту Костюк, а в другому турі була сильнішою за Коко Гофф.