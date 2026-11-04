Світоліна зіграє проти "нейтралок": відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) дізналася суперниць по груповому етапу Підсумкового турніру WTA Finals. У квартеті 2 одеситка зіграє проти "нейтральних" Аріни Сабалєнки (2) й Мірри Андрєєвої (3) та чешки Кароліни Мухової (7).

До групи 1 потрапили Єлена Рибакіна (1, Казахстан), Коко Гофф (4, США), Джессіка Пегула (5, США) і Лінда Носкова (7, Чехія).

Група 1

Єлена Рибакіна (Казахстан)

Коко Гофф (США)

Джессіка Пегула (США)

Лінда Носкова (Чехія)

Група 2

Аріна Сабалєнка (-)

Мірра Андрєєва (-)

Еліна Світоліна (Україна)

Кароліна Мухова (Чехія)

Першою запасною на WTA Finals стане інша українка, Марта Костюк. Вона зможе вийти за корт у випадку, якщо одна з учасниць зніметься з турніру.

Змагання відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. По дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.

Чинною переможницею турніру є Рибакіна.

Нагадаємо, що Світоліна вперше з 2019 року виступить на WTA Finals. Еліна ставала чемпіонкою змагань у 2018-му.