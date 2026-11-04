Світоліна зіграє проти "нейтралок": відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) дізналася суперниць по груповому етапу Підсумкового турніру WTA Finals. У квартеті 2 одеситка зіграє проти "нейтральних" Аріни Сабалєнки (2) й Мірри Андрєєвої (3) та чешки Кароліни Мухової (7).
До групи 1 потрапили Єлена Рибакіна (1, Казахстан), Коко Гофф (4, США), Джессіка Пегула (5, США) і Лінда Носкова (7, Чехія).
Група 1
- Єлена Рибакіна (Казахстан)
- Коко Гофф (США)
- Джессіка Пегула (США)
- Лінда Носкова (Чехія)
Група 2
- Аріна Сабалєнка (-)
- Мірра Андрєєва (-)
- Еліна Світоліна (Україна)
- Кароліна Мухова (Чехія)
Першою запасною на WTA Finals стане інша українка, Марта Костюк. Вона зможе вийти за корт у випадку, якщо одна з учасниць зніметься з турніру.
Змагання відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. По дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.
Чинною переможницею турніру є Рибакіна.
Нагадаємо, що Світоліна вперше з 2019 року виступить на WTA Finals. Еліна ставала чемпіонкою змагань у 2018-му.