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Світоліна зіграє проти "нейтралок": відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 4 листопада 2026, 01:43
Світоліна зіграє проти нейтралок: відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) дізналася суперниць по груповому етапу Підсумкового турніру WTA Finals. У квартеті 2 одеситка зіграє проти "нейтральних" Аріни Сабалєнки (2) й Мірри Андрєєвої (3) та чешки Кароліни Мухової (7).

До групи 1 потрапили Єлена Рибакіна (1, Казахстан), Коко Гофф (4, США), Джессіка Пегула (5, США) і Лінда Носкова (7, Чехія).

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Група 1

  • Єлена Рибакіна (Казахстан)
  • Коко Гофф (США)
  • Джессіка Пегула (США)
  • Лінда Носкова (Чехія)

Група 2

  • Аріна Сабалєнка (-)
  • Мірра Андрєєва (-)
  • Еліна Світоліна (Україна)
  • Кароліна Мухова (Чехія)

Першою запасною на WTA Finals стане інша українка, Марта Костюк. Вона зможе вийти за корт у випадку, якщо одна з учасниць зніметься з турніру.

Змагання відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. По дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.

Чинною переможницею турніру є Рибакіна.

Нагадаємо, що Світоліна вперше з 2019 року виступить на WTA Finals. Еліна ставала чемпіонкою змагань у 2018-му.

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