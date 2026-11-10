Мухова – про поразку на Підсумковому турнірі від Сабалєнки: Я не змогла скористатися можливостями

Чеська тенісистка Кароліна Мухова оцінила свій стартовий матч Групи 2 Підсумкового турніру, в якому вона поступилася "нейтральній" Аріні Сабалєнці.

Слова Мухової наводить Великий теніс України.

"Думаю, це був дуже рівний матч. У деяких моментах я припустилася невеликих помилок, а суперниця чудово зіграла саме тоді, коли ситуація могла скластися на мою користь. Я не змогла скористатися своїми можливостями. У першому сеті я подавала на перемогу, але відсоток влучань першої подачі був недостатньо високим. А вона почала діяти агресивніше й зіграла дуже добре. Тому загалом, думаю, це був якісний матч", – сказала Кароліна.

Мухова зазначила, що добре виглядала на подачі та під час виходів до сітки.

" Я б відзначила виходи до сітки. Почувалася досить комфортно, коли йшла вперед. Також мені здається, що на початку обох сетів я добре подавала. Тому, мабуть, відзначу саме ці моменти: гра біля сітки, просування вперед та агресивні дії".

У другому турі Підсумкового турніру 11 листопада Мухова зустрінеться з українкою Еліною Світоліною. Наша тенісистка на старті поступилася іншій "нейтралці", Міррі Андрєєвій.