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Мухова – про поразку на Підсумковому турнірі від Сабалєнки: Я не змогла скористатися можливостями

Станіслав Матусевич — 10 листопада 2026, 15:06
Мухова – про поразку на Підсумковому турнірі від Сабалєнки: Я не змогла скористатися можливостями
Кароліна Мухова
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Чеська тенісистка Кароліна Мухова оцінила свій стартовий матч Групи 2 Підсумкового турніру, в якому вона поступилася "нейтральній" Аріні Сабалєнці.

Слова Мухової наводить Великий теніс України.

"Думаю, це був дуже рівний матч. У деяких моментах я припустилася невеликих помилок, а суперниця чудово зіграла саме тоді, коли ситуація могла скластися на мою користь.

Я не змогла скористатися своїми можливостями. У першому сеті я подавала на перемогу, але відсоток влучань першої подачі був недостатньо високим. А вона почала діяти агресивніше й зіграла дуже добре. Тому загалом, думаю, це був якісний матч", сказала Кароліна.

Мухова зазначила, що добре виглядала на подачі та під час виходів до сітки.

"Я б відзначила виходи до сітки. Почувалася досить комфортно, коли йшла вперед. Також мені здається, що на початку обох сетів я добре подавала. Тому, мабуть, відзначу саме ці моменти: гра біля сітки, просування вперед та агресивні дії".

У другому турі Підсумкового турніру 11 листопада Мухова зустрінеться з українкою Еліною Світоліною. Наша тенісистка на старті поступилася іншій "нейтралці", Міррі Андрєєвій.

Підсумковий турнір WTA Кароліна Мухова Аріна Сабалєнка

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