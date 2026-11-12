Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Еліна одна з найкращих тенісисток: Мухова – про поразку від Світоліної на Підсумковому турнірі

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 09:47
Еліна одна з найкращих тенісисток: Мухова – про поразку від Світоліної на Підсумковому турнірі
Мухова та Світоліна
Getty Images

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (7) підбила підсумки поєдинку з Еліною Світоліною (6) у другому турі Підсумкового турніру, в якому вона поступилась у трьох сетах.

Про це повідомляє BTU.

"Думаю, я добре розпочала матч і відчувала, що в першому сеті контролювала ситуацію. А потім після першої партії виникла невелика перерва через те, що в Еліни були певні проблеми. Здається, вона трохи затягнулася, і я втратила ігровий ритм, дозволивши їй повернутися в поєдинок.

Думаю, після цього Світоліна знайшла свій ритм і почала грати справді дуже добре. А в мене вже було не так багато енергії. І, знаєте, Еліна одна з найкращих тенісисток, тому створила для мене дуже багато труднощів. Мені здавалося, що після цього вона майже не припускалася помилок, а я, навпаки", – сказала Мухова.

Зазначимо, що Кароліна вже втратила шанси пробитись у півфінал, зазнавши другої поразки на турнірі. Світоліна в першому турі програла Міррі Андрєєвій.

В наступному матчі українка зіграє проти "нейтральної" Аріни Сабалєнка. Вони визначатимуть сильнішу 13 листопада, а переможниця протистояння продовжить свій шлях у півфіналі.

Загалом це буде восьма очна зустріч між тенісистками. Еліна перемагала чинну другу ракетку світу лише одного разу.

Читайте також :
Костюк 12 листопада проведе третій матч групового етапу Підсумкового турніру
Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Кароліна Мухова

Еліна Світоліна

Андрєєва розгромила Сабалєнку, спростивши завдання Світоліній на третій тур Підсумкового турніру
Чесно кажучи, я й не очікувала, – Світоліна оцінила перемогу над Муховою на Підсумковому турнірі
Важка перша перемога на Підсумковому турнірі: огляд матчу Світоліна – Мухова
Світоліна здобула вольову перемогу на Підсумковому турнірі та зберегла шанси на вихід у півфінал
Світоліна проти Мухової на WTA Finals: чи вдасться Еліні реабілітуватися за стартовий розгром?

Останні новини