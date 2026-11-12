Еліна одна з найкращих тенісисток: Мухова – про поразку від Світоліної на Підсумковому турнірі

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (7) підбила підсумки поєдинку з Еліною Світоліною (6) у другому турі Підсумкового турніру, в якому вона поступилась у трьох сетах.

Про це повідомляє BTU.

"Думаю, я добре розпочала матч і відчувала, що в першому сеті контролювала ситуацію. А потім після першої партії виникла невелика перерва через те, що в Еліни були певні проблеми. Здається, вона трохи затягнулася, і я втратила ігровий ритм, дозволивши їй повернутися в поєдинок.

Думаю, після цього Світоліна знайшла свій ритм і почала грати справді дуже добре. А в мене вже було не так багато енергії. І, знаєте, Еліна одна з найкращих тенісисток, тому створила для мене дуже багато труднощів. Мені здавалося, що після цього вона майже не припускалася помилок, а я, навпаки", – сказала Мухова.