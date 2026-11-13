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Мухова знялася перед останнім матчем групового етапу Підсумкового турніру, її замінить росіянка

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2026, 21:29
Мухова знялася перед останнім матчем групового етапу Підсумкового турніру, її замінить росіянка
Кароліна Мухова
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Чеська тенісистка Кароліна Мухова (7) знялася перед третім туром групового етапу Підсумкового турніру через шлунково-кишкове захворювання.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"На жаль, я змушена відмовитися від участі в сьогоднішньому матчі через проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Я зовсім не так хотіла завершити цей сезон, але мені є чим пишатися. Уже з нетерпінням чекаю наступного року", – сказала Мухова.

Після двох поразок на старті WTA Finals чешка уже втратила шанси на вихід до півфіналу. Замість Кароліни у третьому турі Групи 2 виступить "нейтральна" Діана Шнайдер (11).

13 листопада о 22:00 за київським часом Шнайдер зіграє проти іншої безпрапорної тенісистки, Мірри Андрєєвої (3). Цей матч ніяк не вплине на турнірне становище гравчинь, оскільки Андрєєва достроково стала переможницею квартету й у півфіналі протистоятиме американці Джессіці Пегулі (5), яка посіла друге місце в Групі 1.

Нагадаємо, що в попередньому матчі Мухова поступилася українці Еліні Світоліній (6). Одеситка одразу після поєдинку Андрєєва – Шнайдер в очній зустрічі за вихід у півфінал зіграє проти "нейтральної" Аріни Сабалєнки (2).

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Кароліна Мухова

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