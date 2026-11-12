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Чесно кажучи, я й не очікувала, – Світоліна оцінила перемогу над Муховою на Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2026, 01:12
Чесно кажучи, я й не очікувала, – Світоліна оцінила перемогу над Муховою на Підсумковому турнірі
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, за рахунок чого зуміла переломити хід подій у виграному з камбеком матчі другого туру Підсумкового турніру проти чешки Кароліни Мухової.

Слова Світоліної наводить Суспільне Спорт.

"Я трохи розсердилася на себе в якомусь сенсі. Просто намагалася бити по м'ячу та виплеснути все назовні. Щаслива, що змогла виграти ці два сети і здобути тут перемогу. Чесно кажучи, я й не очікувала", зізналася Еліна.

Одеситка здобула у двох матчах одну перемогу й для того, щоб посісти у групі місце не нижче другого та вийти до півфіналу, має обігравати у третьому поєдинку "нейтральну" Аріну Сабалєнку.

"Хотілося б трохи краще почати з першого ж матчу. Намагалася справді віддати все на корті й зробити все можливе, щоб знайти свою гру. Це було непростим завданням, але я просто щаслива, що перемогла", підсумувала Світоліна.

Нагадаємо, що на старті Підсумкового турніру українка поступилася Міррі Андрєєвій.

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Кароліна Мухова

Еліна Світоліна

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