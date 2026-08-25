Світоліна і Монфіс: Навіть не уявляли, що вийдемо до півфіналу міксту на US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, поділилися емоціями від виходу до півфіналу змагань у змішаному парному розряді на US Open.

Слова подружньої пари наводить Великий теніс України.

" Якщо чесно, мені важко підібрати слова. Думаю, до останнього розіграшу було дуже багато напруги. І так, я маю подякувати цьому хлопцю поруч зі мною, який приніс нам кілька очок тут і там", – сміючись, сказала Світоліна.

Монфіс також віддав належне дружині.

"Щаслива дружина – щасливе життя. Ось вам і моя відповідь. Насправді це непросто, Еліна дуже непроста суперниця. Вона справжня бійчиня, і саме це мені в ній подобається. Насправді я великий шанувальник її гри та менталітету. Але іноді, знаєте, вона залишається абсолютно холоднокровною навіть під величезним тиском, тому нам потрібно знаходити баланс. Сьогодні нам це вдалося. А поруч із Еліною був ще й неймовірний гравець", – також із гумором зазначив Монфіс.

Еліна не приховувала свого задоволення від перемоги над топовою світовою парою перших ракеток світу, Катериною Синяковою та Генрі Паттеном.

"Насправді навіть трохи прикро, що це наш перший спільний виступ. Але, думаю, саме наші відмінності допомагають нам працювати як команда. Гаель більш веселий, якщо можна так сказати. Думаю, ви всі протягом багатьох років бачили його танцювальні рухи. А я більше зосереджена на грі й намагаюся не витрачати надто багато часу на інші речі. Тож, думаю, саме так ми врівноважуємо одне одного. Ми неймовірно щасливі й навіть не могли уявити, що вийдемо до півфіналу".

Півфінали та фінал міксту на US Open відбудуться 26 серпня. Чемпіони отримають мільйон доларів призових. Наступні суперники Світоліної та Монфіса поки ще невідомі.

Нагадаємо, що в першому колі змагань змішаних пар Еліна та Гаель легко розібралися з дуетом Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).