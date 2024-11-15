Аревало та Павич вийшли у плейоф Підсумкового турніру ATP

Марсело Аревало із Сальвадора та Мате Павич із Хорватії обіграли італійців Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі у 3 турі групи A Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 10:3. Аревало та Павич жодного разу не подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 2 з 7 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для сальвадорсько-хорватської пари це друга перемога на груповому етапі. У 2 турі вони здолали дует Рохан Бопанн (Індія)/Меттью Ебден (Австралія). Завдяки цьому саме Аревало та Павич вийшли у плейоф змагань.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Парний розряд, груповий етап

Третій матч, 15 листопада

Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) – Андреа Вавассорі/Сімоне Болеллі (Італія) 6:3, 3:6, 10:3

В іншому матчі групи німецька пара Кевін Кравіц та Тім Пюц неочікувано поступилися індійсько-австралійському дуету Рохан Бопанна/Меттью Ебден. Та, попри поразку, німці з першого місця вийшли у плейоф.