Кіченок і Павич пробилися у чвертьфінал Ролан Гаррос у міксті
Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем вийшли у чвертьфінал змішаного парного розряду Ролан Гаррос. У другому колі змагань перший сіяний дует обіграв французьку пару Діан Паррі/Гарольд Майо.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 10-8.
За гру Кіченок і Павич не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперники виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.
Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Діан Паррі/Гарольд Майо (Франція) 6:3, 2:6, 10-8
У чвертьфіналі змагань україно-хорватська пара зіграє проти дуету Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).
Нагадаємо, що у першому колі міксту Кіченок і Павич перемогли пару Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина).