Кіченок і Павич пробилися у чвертьфінал Ролан Гаррос у міксті

Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем вийшли у чвертьфінал змішаного парного розряду Ролан Гаррос. У другому колі змагань перший сіяний дует обіграв французьку пару Діан Паррі/Гарольд Майо.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 10-8.

За гру Кіченок і Павич не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперники виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €475,000

Друге коло змішаного парного розряду, 31 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Діан Паррі/Гарольд Майо (Франція) 6:3, 2:6, 10-8

У чвертьфіналі змагань україно-хорватська пара зіграє проти дуету Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).

Нагадаємо, що у першому колі міксту Кіченок і Павич перемогли пару Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина).