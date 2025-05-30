Кіченок і Павич вийшли у друге коло змішаного парного розряду Ролан Гаррос

Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем вийшли у друге коло змішаного парного розряду Ролан Гаррос. Перший сіяний дует обіграв пару Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина).

Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

За гру Кіченок і Павич 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперники не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €475,000

Перше коло змішаного парного розряду, 30 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина) 6:3, 6:3

У наступному раунді змагань україно-хорватська пара зіграє проти французького дуету Діан Паррі/Гарольд Майо, які отримали вайлд-кард в основу турніру.

Нагадаємо, що у жіночому парному розряді Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін поступилися на старті змагань Маї Джойнт (Австралія) та Оксані Калашниковій (Грузія).