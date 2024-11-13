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Аревало та Павич здобули першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP

Олександр Булава — 13 листопада 2024, 14:56
Аревало та Павич здобули першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP
ATP

Марсело Аревало з Сальвадора та Мате Павич з Хорватії обіграли індійсько-австралійський дует Рохан Бопанна/Меттью Ебден у 2 турі групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Аревало та Павич чотири рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 4 з 4 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для сальвадорсько-хорватської пари це перша перемога на груповому етапі. У 1 турі вони поступились німецькому дуету Кравіц/Пуц.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, другий матч
13 листопада

Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) Рохан Бопанн (Індіія)/Меттью Ебден (Австралія) 7:5, 6:3

Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.

Підсумковий турнір ATP

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