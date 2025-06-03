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Кіченок і Павич не змогли вийти у півфінал змішаного парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 3 червня 2025, 19:54
Кіченок і Павич не змогли вийти у півфінал змішаного парного розряду Ролан Гаррос
Людмила Кіченок і Мате Павич
Скріншот із трансляції

Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем не змогли вийти у півфінал змішаного парного розряду Ролан Гаррос. У чвертьфіналі змагань перший сіяний дует поступився парі Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За гру Кіченок і Павич 5 разів подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. Їхні суперники виконали 2 ейси, зробили 3 помилки на подачі та 3 брейки.

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Чвертьфінал змішаного парного розряду, 3 червня

Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) 6:3, 6:4

У півфіналі змагань американо-британська пара зіграє проти дуету Еван Кінг/Тейлор Таунсенд (США).

Нагадаємо, що у першому колі міксту Кіченок і Павич перемогли пару Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина), а у другому раунді були сильнішими за французів Діан Паррі/Гарольд Майо.

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Людмила Кіченок

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