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Ебден та Бопанна перемогли лідерів групи на Підсумковому турнірі ATP

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 14:36
Ебден та Бопанна перемогли лідерів групи на Підсумковому турнірі ATP
Corinne Dubreuil/ATP Tour

У п'ятницю, 15 листопада, в італійському Турині відбувся третій матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді між індійсько-австралійським дуетом Рохан Бопанна/Меттью Ебден та німецькою парою Кевін Кравіц та Тім Пюц.

Гра завершилася перемогою індійсько-австралійського дуету із рахунком 7:5, 6:7(6), 10-7

Матч тривав 1 годину та 43 хвилини. Ебден та Бопанна 16 разів подали навиліт, не допустили жодної подвійної помилки та використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Finals
Турин, Італія, Хард
Парний розряд, груповий етап, третій матч
15 листопада

Рохан Бопанна (Індія)/Меттью Ебден (Австралія) – Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) 7:5, 6:7(6), 10-7

Нагадаємо, німецький дует здобув дві перемоги на груповому етапі та гарантував вихід в плейоф. Водночас для Бопанна та Ебдена це перша перемога на турніру.

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