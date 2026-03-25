Сачко – про війну: Ситуація в Україні дуже важка, потрібно триматися
Перша ракетка України Віталій Сачко після виходу у чвертьфінал челенджеру в Неаполі відверто висловився про війну в Україні.
Слова тенісиста наводить Ubitennis.
Сачко прокоментував свою перемогу над Андреа Пеллегріно.
"Атмосфера була неймовірною, прийшло дуже багато людей. Грати в таких умовах – це справжнє задоволення, тому що на багатьох турнірах публіка не така активна. Мені все дуже сподобалося, це прекрасне місце. Я показав хороший теніс, боровся і радий, що пройшов далі".
Українець не оминув тему війни в рідній державі.
"Я не на зв'язку із Сергієм Стаховським та Олександром Долгополовим, але знаю, що вони перебувають в Україні. Щодня я серцем з українцями, зараз там усе погано, дійсно дуже складно. Я знаю, що вони вболівають за мене, дивляться мої матчі, тому намагаюся своїми результатами приносити їм трохи радості.
Але ситуація в Україні дуже важка, потрібно намагатися триматися... я завжди зі своїм народом. Хочу, щоб усі люди в Україні якомога швидше знайшли мир. Слава Україні!", – завершив свою промову Віталій.
